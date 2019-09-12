Власти самопровозглашенной ДНР надеются на включение республики в состав России

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о желании войти в состав Российской Федерации, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет RT.

Пушилин отметил, что ДНР может стать новым федеральным округом.

По его словам, перед республиканскими властями сегодня стоит главная задача - максимальная интеграция в пространство России.

"ДНР обязуется выполнять минские соглашения, то есть передать контроль над границами Украине. Но это будет возможно лишь в том случае, если украинские власти закрепят за Донбассом особый статус", - пояснил свою позицию Пушилин.