04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Дмитрий Ярош (2014) | Фото:

Под "нормандскую встречу"? Украинская полиция показательно разоружила ряд нацбатов

Три нацистских батальона в Донбассе вчера добровольно сдали оружие нацполиции Украины. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции.
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Речь идет о батальонах имени Шейха Мансура, ОУН (запрещена в России) и "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша. Отмечается, что первый замглавы нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил боевиков, приехав принимать у них сдачу оружия. Однако она вряд ли могла произойти по инициативе самих боевиков.

Более габаритное оружие боевиков будет вывезено отдельно, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в СБУ. Вчерашнее мероприятие имело чисто показательный характер.

Издание полагает, что показательная акция связана с подготовкой встречи лидеров стран "Нормандского формата", которой активно добивается украинский президент Владимир Зеленский. Это может быть попыткой Зеленского смягчить позицию Москвы по Донбассу - перестать настаивать на его особом статусе, закрепленном в конституции, как того требуют Минские соглашения, но против чего выступает Зеленский.

Как писало Накануне.RU, этой же целью, скорее всего, объясняются и заявления из Киева, что Украина не будет стучаться в НАТО. Поскольку в Кремле вряд ли удовлетворятся такими чисто символическими шагами, то они могут быть рассчитаны еще и на Европу, чтобы склонить ее на свою сторону, создав видимость совершения больших уступок в угоду России, которая все равно недовольна. Конечная цель - выставить Россию недоговороспособной и уйти от обсуждения особого статуса Донбасса.

С другой стороны, профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что новая украинская власть действительно готова к уступкам. Его выступление на "Эхо Москвы" было показано в притихшей студии на украинском канале "Прямой".

"Новое украинское руководство готово идти на большие уступки. В частности, оно готово дать волю Крыму, я не говорю о каких-то гуманитарных аспектах. Более того, оно дало предварительное согласие, об этом не объявлено официально и не будет, на тот вариант статуса Донбасса, на котором настаивает Кремль. В рамках Украины, но на российско-украинской границе со стороны Донбасса будут не украинские пограничники, по тому, что предлагает Кремль, а некий добровольческий корпус "Донбасс". Более того, Путин предлагает распространить особый статус не только на ДНР-ЛНР, а вообще на весь Донбасс. Я могу сказать, что предварительно новое украинское руководство, опять же, негласно, непублично готово этот вариант рассматривать", – рассказал Соловей.

Интересно, что со стороны украинских неонацистов критики в адрес властей с связи с разоружением не наблюдается.

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Под "нормандскую встречу"? Украинская полиция показательно разоружила ряд нацбатов

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Теги: Украина, Донбасс



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