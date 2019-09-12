"Дочка" "Роснефти" открыла в Югре новое нефтяное месторождение, запасы – 5,5 миллионов тонн

"РН-Уватнефтегаз" открыла в пределах лицензионного участка Юганский-11 новое нефтяное месторождение. Извлекаемые запасы "черного золота" по категории С1+С2 составляют 5,5 млн т. Оно открыто по результатам бурения и испытания поисковой скважины, давшей фонтанирующий приток нефти более 123 "кубов"/сутки, сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Роснефти".

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Расположенный в Югре участок Юганский-11 является перспективным для Уватского проекта. "РН-Уватнефтегаз" планирует продолжить на нем геологоразведочные работы, включающие бурение новых поисковых скважин. Кроме того, планируется изучение добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта.

По ходатайству Тюменского индустриального университета новому месторождению присвоено имя крупного российского ученого, внесшего значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, Владимира Матусевича.