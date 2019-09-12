В уральском полпредстве рассказали об итогах проверки Минздрава РФ после увольнения тагильских хирургов

В уральском полпредстве заявили, что проверка Минздрава РФ после ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле показала отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении Свердловской области.

Как сообщила помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Анна Ленская, в Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении.

"В области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке", - приводит слова Ленской ТАСС.

По ее словам, свердловскому министру здравоохранения Андрею Цветкову было указано на сверхнормативные нагрузки оперирующих хирургов, что недопустимо. По словам представителя полпредства, регион плохо обеспечен медицинскими кадрами, хотя в Екатеринбурге находится Уральский государственный медицинский университет, также региональное министерство три года не подавало заявки в Минздрав РФ на финансирование бюджетных мест в ординатуре, а главврачи не проходят должного обучения основам менеджмента, что негативно сказывается на качестве управления.

Ленская добавила, что в федеральном министерстве предложили пересмотреть маршрутизацию пациентов в регионе и привести работу хирургической службы в соответствие с федеральными порядками. Следующее заседание группы состоится в октябре, где будут подводиться итоги проверок прокуратуры и Росздравнадзора.

Напомним, ранее ситуацию с массовым увольнением тагильских хирургов прокомментировал полпред президента в УрФО Николай Цуканов.