Анатолий Чубайс начал записывать собственный подкаст – "Наносвод"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс начал записывать подкаст, получивший название "Наносвод". На странице корпорации в соцсети "ВКонтакте" говорится, что "глава "Роснано" будет говорить на темы, которые затрагивают каждого из нас".

В первом выпуске с хронометражем около 18 минут Чубайс рассказывает о возобновляемых видах энергии.

"И это только начало! Что дальше? Вас ждут информативные рассказы о материалах с заданными свойствами, новых строительных и медицинских технологиях, электронике, нанопокрытиях. Все они появились благодаря работе профессионалов из кластера высоких технологий. Этой информации вы не найдете нигде!", - обещают авторы проекта.