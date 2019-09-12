Протестующие вновь собираются на площади Советов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ продолжается флэшмоб "Свет надежды". Изначально его планировалось провести на Театральной площади, однако, как сообщает Telegram-канал "Город для народа", участники акции вновь собираются у головы Ленина на площади Советов.

Здесь неспокойно с воскресенья - сначала блогер Дмитрий Баиров призвал горожан собраться в защиту задержанных попутчиков якутского шамана Александра Габышева. Позже, когда стало известно о поражении на выборах мэра города кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева, зазвучали требования пересмотра итогов выборов.

После этого неизвестные в масках и гражданской одежде прямо на площади схватили Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова, разбив топорами и арматурой окна их машин. Вскоре они оказались в отделении полиции по обвинению в организации незаконного митинга. Многие горожане вышли поддержать задержанных.

Баиру Цыденову назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, Дмитрий Баиров получил 15 суток ареста.

В ночь на 12-е в автобус с активистами, припаркованный на площади Советов бросили дымовую шашку. После этого 17 человек оказались задержаны, автобус эвакуировали на штрафстоянку, а въезд на парковку перегородили бетонными блоками.

13 сентября также должна состояться встреча Вячеслава Мархаева с Игорем Шутенковым - врио мэра, одержавшим победу на выборах по данным избиркома.