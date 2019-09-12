ЕС продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода

Евросоюз объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России.

Согласно заявлению на сайте Совета ЕС, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2020 года.

Напомним, санкции были введены в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины".

Ранее сообщалось, что среди прочих, в списке числятся премьер Крыма Сергей Аксенов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.