В пермском аэропорту из-за реконструкции будут перенесены рейсы

Из-за реконструкции аэропорта Большое Савино будет введено ограничение на прием и обслуживание воздушных судов в определенные временные промежутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

В частности, ограничения вводятся в следующие временные промежутки: 17, 22, 23 и 24 сентября - с 8.00 до 19.00. 19 и 20 сентября - с 9.15 и до 19.00.

Авиакомпании будут обязаны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки будут выполняться по расписанию. Терминал Международного аэропорта "Пермь" будет работать в прежнем круглосуточном режиме.