04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

В Крыму подростка из Магнитогорска во время шторма унесло в открытое море

Следователи Керчи проводят проверку по факту безвестного исчезновения подростка из Магнитогорска, которого унесло в открытое море при купании, сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Подросток приехал в Крым на отдых вместе с семьи. Днем 10 сентября мальчик вместе с братом отправились купаться на дикий пляж во время шторма.

"Из-за неблагоприятных погодных условий купающиеся не справились со стихией и начали тонуть", - говорится в сообщении.

Старшего брата спасателям удалось вытащить из воды. Сейчас он находится в больнице.

Поиски подростка продолжаются.

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В Крыму подростка из Магнитогорска во время шторма унесло в открытое море

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Теги: подросток, Крым, шторм,



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