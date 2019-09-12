В Крыму подростка из Магнитогорска во время шторма унесло в открытое море

Следователи Керчи проводят проверку по факту безвестного исчезновения подростка из Магнитогорска, которого унесло в открытое море при купании, сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Подросток приехал в Крым на отдых вместе с семьи. Днем 10 сентября мальчик вместе с братом отправились купаться на дикий пляж во время шторма.

"Из-за неблагоприятных погодных условий купающиеся не справились со стихией и начали тонуть", - говорится в сообщении.

Старшего брата спасателям удалось вытащить из воды. Сейчас он находится в больнице.

Поиски подростка продолжаются.