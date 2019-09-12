Родители смогут пожаловаться в прокуратуру Зауралья на неправомерные действия со стороны сотрудников детских садов и школ

Зауральские родители могут позвонить в прокуратуру региона и сообщить о неправомерных действиях сотрудников и руководства детских садов и школ.

13 сентября с 14.00 до 16.30 родители могут позвонить по номеру телефона в Кургане 8 (3522) 45-87-65 и сообщить о той или иной проблеме, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Бывает, что родителей просят оказать "добровольную" помощь образовательному учреждению - купить игрушки, учебники, сделать ремонт в классе или детсадовской группе, приобрести мебель или иное оборудование.

Старший помощник прокурора области Ирина Колотенко готова по телефону принять все обращения зауральцев.