04 Октября 2020
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Общество Курганская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Родители смогут пожаловаться в прокуратуру Зауралья на неправомерные действия со стороны сотрудников детских садов и школ

Зауральские родители могут позвонить в прокуратуру региона и сообщить о неправомерных действиях сотрудников и руководства детских садов и школ.

13 сентября с 14.00 до 16.30 родители могут позвонить по номеру телефона в Кургане 8 (3522) 45-87-65 и сообщить о той или иной проблеме, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Бывает, что родителей просят оказать "добровольную" помощь образовательному учреждению - купить игрушки, учебники, сделать ремонт в классе или детсадовской группе, приобрести мебель или иное оборудование.

Старший помощник прокурора области Ирина Колотенко готова по телефону принять все обращения зауральцев.

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Родители смогут пожаловаться в прокуратуру Зауралья на неправомерные действия со стороны сотрудников детских садов и школ

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Теги: детсад, Курган, прокуратура, горячая линия, нарушения, поборы



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