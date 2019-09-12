В детсадах, школах и больницах Нижневартовска дали тепло

Во всех социальных учреждениях Нижневартовска – детских садах, школах, больницах – дали тепло. В квартирах батареи пока еще холодные, потому что не было пяти дней подряд, когда температура опускалась бы ниже +8. Сейчас она держится на отметке в +11,3. При этом власти не торопятся пускать тепло, потому что вскоре в городе потеплеет, и жители могут начать жаловаться на то, что в квартирах жарко, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель директора городского департамента ЖКХ Ринат Назмутдинов рассказал Накануне.RU, что город полностью готов к отопительному сезону.

"В школы, садики, больницы тепло подано. По закону, тепло подают, когда пять дней подряд холоднее +8. На сегодня - +11,3. Учитывая, что на следующей неделе потеплеет до +20, жители могут начать жаловаться на то, что перетапливают, говорить, "а почему мы должны платить, когда на улице тепло?". Как правило, так и бывает: тепло пустили – стало тепло на улице. Все котельные готовы, котлы подготовлены. По всем домам все прверено. В любой момент нам дадут отмашку, начнем сезон. Если дадим тепло раньше, прокуратура спросит, на каком основании вы, администрация, дали отопление?" - сказал Назмутдинов.

Разговаривая с Накануне.RU о подготовке столицы Самотлора к зиме, член городской Общественной палаты Олег Заверюха рассказал, что доволен подготовкой города к зиме.

"Допустим, возьмем улицу Жукова. Рабочие две-три недели меняли теплотрассу на углу с Северной. Хорошо удивило то, что сделали все идеально: благоустроили все, положили асфальт, завезли чернозем, посеяли траву, водоотводы сделали. За 43 года жизни в Нижневартовске такого не наблюдал. По всей улице Жукова меняли трубы на пластиковые. Сейчас хожу и езжу по этой улице, она выглядит даже лучше, чем было. Подход радует, лет 10-15 назад такого не было", - сказал Заверюха.

Перекресток Жукова – Северная сейчас обустраивают заборами. Это, по мнению общественника, повысит безопасность.

"В прошлом году тоже хорошо шла подготовка. Например, посадили 300 рябин. Они прижились. Также удобно, что делают "умные светофоры", с кнопкой", - сказал Заверюха.