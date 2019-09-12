Блокадников на встрече с ЕР в Ханты-Мансийске угощали "тем самым хлебом"

В Ханты-Мансийске прошла встреча ветеранов-блокадников с депутатами от "Единой России" и горожанами в память о дне начала блокады Ленинграда. Гостей встречи угощали "тем самым хлебом", его испекли сотрудники музея "Природы и Человека", где и проходило мероприятие.

"Сотрудники музея, чтобы почтить память тех лет и напомнить молодому поколению о страшных годах войны, приготовили хлеб. Тот самый, что по 125 грамм давали жителям Ленинграда во время оккупации", - говорится в сообщении пресс-службы югорской партячейки.

Руководитель фракции "Единая Россия" в думе Ханты-Мансийска Александр Лавренов, обращаясь к гостям, отметил, что памятная дата 8 сентября – начало блокады, ассоциируется с началом испытания возможностей человека. "Это не атака, не открытый бой, не когда ты видишь своего врага. Это тяжелое психологическое испытание. Это когда ты идешь с близким человеком за водой, и он в любой момент может умереть. А тебе приходится идти за водой дальше, потому что тебя ждут дома. Ты продолжаешь жить. Продолжаешь сопротивляться. Блокада Ленинграда для мня показатель выдержки человека, который на протяжении многих дней, часов и секунд совершал подвиг. Для меня, для моей семьи вы являетесь примером. Мы всегда будем рядом, вы это знаете. И вы также можете обратиться к нам", – подчеркнул Лавренов.

Региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее" Николай Ташланов в свою очередь поделился, что сейчас очень трудно представить, что 125 грамм хлеба ежедневно выдавали на одного человека. "Как врач я вам скажу, выжить, питаясь так, очень сложно. А это не один, это 900 дней. Война стала беспрецедентно ужасным событием для всех. Спасибо вам большое за веру, за волю к победе и жизни. И спасибо огромное вам за надежду, которую вы даете. Ваш пример побуждает нас быть достойными вас и вашего подвига", – обратился к жителям Блокадного Ленинграда депутат-"единоросс".

За чашкой чая состоялось вручение памятных подарков, поздравление именинников среди жителей блокадного Ленинграда.