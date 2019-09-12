В Нижнем Тагиле загадочно исчез рабочий металлургического комбината

В Нижнем Тагиле пропал рабочий местного металлургического комбината. Сейчас полиция ведет его розыск.

Известно, что мужчина, работавший на коксохимическом производстве, на днях отправился на работу, пришел на предприятие и пропал. Найти его не удалось. Позднее его жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В полиции города сообщили, что по данным электронной базы службы безопасности комбината, сотрудник не покидал территорию предприятия. Сейчас полицейские проводят мероприятия по его розыску.