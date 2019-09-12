04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сети появилась петиция в поддержку екатеринбургского врача с 19-летним стажем, которого переводят в уборщики

В Сети набирает популярность петиция в поддержку ведущего специалиста-гинеколога горбольницы №7 Екатеринбурга Эдуарда Мамина. Ранее стало известно, что врача с 19-летним стажем решили уволить.
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Как пишет автор петиции, Мамину, который является действующим хирургом, предложили перейти на должность уборщика или лифтера, сократив перед этим его ставку заместителя главного врача.

"С учетом сложной кадровой обстановки в свердловской медицине решение руководства выглядит, мягко говоря, странным", - отмечает автор.

Он пишет, что Мамин проработал 19 лет в 7-й городской больнице, куда пришел сразу после медицинской академии.

"Его имя часто мелькает на разных городских форумах, где бывшие пациентки делятся мнениями, опытом, обсуждают врачей. Мамин на хорошем счету - во всех тематических пабликах о нем отзываются с благодарностью", - говорится в тексте.

За день с момента создания петиции ее подписали более тысячи человек.

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В Сети появилась петиция в поддержку екатеринбургского врача с 19-летним стажем, которого переводят в уборщики

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Теги: врач, уборщик, петиция, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2019 15:36 Мск Екатеринбургского врача с 19-летним стажем, которого переводили в уборщики, восстановили в должности

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