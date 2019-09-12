В Сети появилась петиция в поддержку екатеринбургского врача с 19-летним стажем, которого переводят в уборщики

В Сети набирает популярность петиция в поддержку ведущего специалиста-гинеколога горбольницы №7 Екатеринбурга Эдуарда Мамина. Ранее стало известно, что врача с 19-летним стажем решили уволить.

Как пишет автор петиции, Мамину, который является действующим хирургом, предложили перейти на должность уборщика или лифтера, сократив перед этим его ставку заместителя главного врача.

"С учетом сложной кадровой обстановки в свердловской медицине решение руководства выглядит, мягко говоря, странным", - отмечает автор.

Он пишет, что Мамин проработал 19 лет в 7-й городской больнице, куда пришел сразу после медицинской академии.

"Его имя часто мелькает на разных городских форумах, где бывшие пациентки делятся мнениями, опытом, обсуждают врачей. Мамин на хорошем счету - во всех тематических пабликах о нем отзываются с благодарностью", - говорится в тексте.

За день с момента создания петиции ее подписали более тысячи человек.