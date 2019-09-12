Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за внешнего вида

Минпросвещения России заявило, что руководство школ не должно лишать права посещать уроки учеников, которые не придерживаются делового стиля.

В министерстве отметили, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер".

"Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно о конфликте в красноярской школе, который разгорелся в школе из-за прически ученика. Инцидент произошел в Сосновоборской средней школе.

5 сентября ученик 4 класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.

Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

Напомним, ранее скандал разразился из-за того, что пермская школьница пришла на уроки с розовыми волосами, а мальчик из Чайковского – в джинсах. В итоге гимназию №4 и ее директора оштрафовали за отстранение от занятий школьницы.

Также аналогичный случай произошел в Сибири - девочку выгнали из школы из-за цвета ее волос.