Жилые дома в Кургане на 88% готовы к зиме

В Кургане 24 управкомпании на 100% подготовили свои дома к зиме, общий процент готовности всех домов составляет 88%, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы. Обычно отопление включают уже в конце сентября, однако все будет зависеть от погодных условий. Если бабье лето установится во второй половине сентября, то отопление включат позже. Нужно, чтобы на протяжении пяти дней температура на улице не поднималась выше 8 градусов.

Управокмпании, которые подготовились к зиме, сделали промывку систем отопления домов и гидравлические испытания.