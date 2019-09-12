СМИ: Режиссер Богомолов похудел на 18 кг перед свадьбой с Собчак

Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом "Комсомольской правде" рассказала знакомая пары.

"Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – сообщила она. Правда, в это с трудом верится: Богомолов обладает весьма субтильным телосложением, и, поскольку с момента развода Собчак и Максима Виторгана прошло всего ничего – похудение Константина должно было броситься в глаза. С другой стороны, в браке с Ксенией Максим Виторган заметно похудел и начал заниматься спортом, подкачался (после расставания, вероятно, забросил это дело, по крайней мере, выглядит поправившимся).

По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.

В браке с Ксенией Виторган выглядел очень худосочно