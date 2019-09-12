Родственники убитого в "девяностых" рок-певца Игоря Талькова написали заявление на Азизу

Родственники певца Игоря Талькова, который был убит в 90-е годы 20 века, написали заявление на подругу Талькова - певицу Азизу, об этом пишет Mash.

Азиза очень хорошо дружила с Тальковым и недавно высказалась, что певец хотел познакомить ее с криминальными авторитетами. Вот только Азиза в последний момент отказалась. Из-за этого Тальков якобы высадил ее из машины посреди леса.

Правда это или нет - неизвестно, но родственники Талькова обиделись и написали заявление.