04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
виталий Кличко (2014) | Фото:

"Слуга народа" решила сместить Кличко через досрочные выборы

Украинская правящая партия "Слуга народа" будет инициировать досрочные выборы мэра Киева и городского совета. Об этом сказал депутат партии Александр Ткаченко.
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Он заявил, что горсовет и мэр Виталий Кличко недееспособны. А досрочные выборы пройдут по новому закону, который партия примет в ближайшее время.

Как сообщало Накануне.RU, кресло под Кличко зашаталось сразу после прихода на пост президента Владимира Зеленского. И в офисе президента нашли способ избавиться от Кличко - разделить посты мэра города и главы Киевской городской администрации, который назначается президентом, так как Киев, как и любая область, является административной единицей в государстве.

Кличко недавно обвинил Зеленского во введении прямого президентского правления. Хотя сегодня он заявил, что будет консультироваться с главами депутатских фракций и групп горсовета о досрочном прекращении его полномочий. Однако кворум не собрался, и это позволило Ткаченко заявить о недееспобности горсовета. В свою очередь, Кличко считает, что на депутатов давят специально, парализуя работу горсовета.

Напомним, Зеленский хочет провести досрочные местные выборы, чтобы полностью обновить всю власть в регионах.

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"Слуга народа" решила сместить Кличко через досрочные выборы

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Теги: Украина,



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