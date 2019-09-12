04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

На Украине резко вырос рейтинг одобрения работы Зеленского

71% украинцев довольны деятельностью нового президента Владимира Зеленского. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября.
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Недовольны работой Зеленского только 11%. Также обращает на себя внимание то, что по сравнению с июлем уровень удовлетворенности работой президента вырос почти в 1,5 раза. Для сравнения, работой Петра Порошенко были довольны 15-20% украинцев.

Также растет число тех, кто считает, что дела на Украине идут в правильном направлении, - 55%. В неправильном - 18%.

Работой новой Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Хотя 45% еще не определились, это уже намного больше, чем у прошлой Рады, которой были довольны не более 10%, а недовольны не менее 80%.

Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности. Их поддерживают более 90% опрошенных.

Интересно также, что 70% граждан поддерживают планируемое расширение полномочий президента.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что законы об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и т.п. являются популистскими и призваны отвлечь внимание населения от более важных решений, к которым он относит будущую продажу земли западным корпорациям или назначение на ключевые посты связанных с ними людей. В то же время ни один президент Украины никогда не имел такой поддержки. Сумеет ли он ее сохранить?

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На Украине резко вырос рейтинг одобрения работы Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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