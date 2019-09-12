В Тобольске на стройке аэропорта забетонировали взлетно-посадочную полосу

На стройплощадке аэропорта Тобольска рабочие заливают юетоном взлетно-посадочную полосу (ВПП). Ее габариты позволят принимать воздушные суда типа "Boeing 737-800", "Ту -204/214" и "Airbus A 321", которые чаще всего используются для перелетов средней дальности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии

Приоритет 2019 года в возведении аэрогавани – создание взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона для парковки самолетов. Протяженность ВПП – 2,4 км, ширина – 45 метров. Чтобы она выдерживала нагрузку при взлете и посадке воздушных лайнеров, ее строят по специальной технологии, напоминающей слоеный пирог. В основание укладывается специальный геотекстиль, изготовленный из полипропилена, который хорошо отводит воду. Сверху – 2,2 м песчаной смеси, на которую насыпают еще 40 см щебня, а уже на него в два слоя (18 и 40 см) заливают бетон.

Эксперт по организации строительства проекта "Аэропорт в Тобольске" Константин Масленников рассказал, что "качественные характеристики бетона тоже разные: если обычный бетон, который применяется при заливке нижнего слоя, нормируется только на сжатие, то материал для верхнего обязательно подтверждается классом на растяжение при изгибе".

"Бетон для верхнего слоя подвержен значительным ударно-динамическим нагрузкам. Щебень для изготовления этого сорта бетона используется кубовидной формы, что обеспечивает прочность готового покрытия", - сказал Масленников.

Чтобы бетон не потерял своих свойств, залить его необходимо за час. Непосредственно на стройплощадке установили два завода, в ближайшее время откроется третий. В общей сложности строителям необходимо уложить 86 тыс. "кубов" бетонной смеси.

Менеджер проекта Юрий Дударев отметил, что взлетно-посадочная полоса построена на 40%. На объекте работают 1,6 тыс. рабочих. Параллельно со строительством ВПП идет проектирование здания аэровокзала. Его возведение запланировано на 2020 год. Сдать аэропорт должны к 2021-ому.