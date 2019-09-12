"Ничего не пропадало": Российский музей музыки опроверг исчезновение скрипок Страдивари

В Российском национальном музее музыки опровергли информацию о пропаже из коллекции 16 ценных музыкальных инструментов.

По данным СМИ, из коллекции музея исчезли 16 музыкальных инструментов работы Антонио Страдивари и Николо Амати. Правоохранительные органы проводят проверку.

Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов заявил "Интерфаксу", что информация неверная, в музее ничего не пропадало. В полицию с заявлением сотрудники музея не обращались.

Несколько лет назад сотрудники Интерпола искали хозяина антикварной скрипки, предположительно работы известного Страдивари.

Антикварный музыкальный инструмент изъяли у воров. Экспертиза скрипки проводилась во Всемирном музейном объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Согласно заключению экспертов данная скрипка относится к немецкому мануфактурному производству конца XIX века.