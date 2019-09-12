Меган Маркл выпустила "благотворительную" коллекцию женской одежды

Жена британского принца Гарри, голливудская актриса Меган Маркл (38) создала коллекцию "благотворительной одежды". Вещи будут продаваться в четырех ритейлерских сетях, в том числе Marks&Spencer и John Lewis. В линейке будет платье за 20 фунтов стерлингов (около 1,6 тыс. руб.) и сумка за 109 фунтов (8,7 тыс. руб.), а также еще три предмета гардероба. Сообщается, что герцогиня Сассекская сама работала над дизайном одежды, ей помогали дизайнеры из сетей-партнеров, а также ее близкая подруга-стилист Миша Нону. "Благотворительность" заключается в том, что средства от продажи пойдут на деятельность организации Smart Works, помогающую безработным британкам проходить собеседования при приеме на работу (здесь можно получить консультации по поведению и даже приодеться).