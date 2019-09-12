В Ираке раздумывают о покупке у России новейших систем ПВО

Арабские СМИ сообщили, что Ирак намеревается купить у России новейшие системы ПВО.

Сообщается, что связано это с тем, что США не спешат модернизировать иракское оружие, рассчитывая, что Багдад будет зависеть от Вашингтона в этом вопросе. Как пишет Infox.ru со ссылкой на Al Araby Al Jadeed, решение о переговорах было продавлено проирански настроенными министрами из правительства: в итоге они смогли убедить в них иракского премьера Аделя Абделя Махди.

Известно, что переговоры с Россией о покупке систем ПВО уже начались, и вполне вероятно, что Багдад может приобрести у Москвы еще и истребители, а также ракеты класса "земля-воздух".

Напомним, недавно в Пентагоне заявили, что формирования запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ возрождаются в Сирии и Ираке.