Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Северо-Кавказский ФО
Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе (2019) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих

Президент России Владимир Путин впервые за 20 лет прибыл в дагестанское село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар террористов в 1999 году.

Сойдя с вертолета, Путин направился к мемориалу памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года. Памятник открыли накануне.

После возложения цветов Путин пообщался с жителями села и ополченцами, передает РИА Новости.

Приехать в Дагестан президент пообещал в июне во время "прямой линии". Отвечая на вопрос жителей Ботлихского района Дагестана, Путин поручил правительству "ускорить процесс" утверждения статуса ветеранов боевых действий для ополченцев, которые помогли федеральным войскам в 1999 году отразить атаку боевиков банды террористов Басаева и Хаттаба.

"Я запомнил на всю жизнь, как повели себя дагестанцы. Как обращались они тогда ко мне: "Не хочет Россия защитить саму себя и нас - дайте нам оружие, мы защитим". Помню и другую ситуацию, как главы поселений пришли к нашим военным с вопросом, почему они не бьют по селу, где засели боевики. В ответ на то, что боятся разрушить то, что веками строили их предки в этом селе, они сказали: "Не бойтесь, бейте!" - рассказал Путин.

7 августа 1999 года, примерно в 5 часов, с территории Чеченской Республики через административную границу Республики Дагестан в Ботлихский район Дагестана, в целях вооруженного захвата власти и создания единого исламского государства Чечни и Дагестана, вторглись вооруженные формирования под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около одной тысячи человек.

8 августа 1999 года начались широкомасштабные действия федеральных сил по ликвидации вторгшихся незаконных вооруженных формирований. В результате происшедших событий убито 90 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, ранения различной степени тяжести получили 290 человек. Тысячи жителей сел, подвергшихся нападению, вынуждено покинули места постоянного проживания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, ботлих, дагестан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети