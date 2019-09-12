Путин впервые за 20 лет прилетел в Ботлих

Президент России Владимир Путин впервые за 20 лет прибыл в дагестанское село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар террористов в 1999 году.

Сойдя с вертолета, Путин направился к мемориалу памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года. Памятник открыли накануне.

После возложения цветов Путин пообщался с жителями села и ополченцами, передает РИА Новости.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com/ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2019 г.

Приехать в Дагестан президент пообещал в июне во время "прямой линии". Отвечая на вопрос жителей Ботлихского района Дагестана, Путин поручил правительству "ускорить процесс" утверждения статуса ветеранов боевых действий для ополченцев, которые помогли федеральным войскам в 1999 году отразить атаку боевиков банды террористов Басаева и Хаттаба.

"Я запомнил на всю жизнь, как повели себя дагестанцы. Как обращались они тогда ко мне: "Не хочет Россия защитить саму себя и нас - дайте нам оружие, мы защитим". Помню и другую ситуацию, как главы поселений пришли к нашим военным с вопросом, почему они не бьют по селу, где засели боевики. В ответ на то, что боятся разрушить то, что веками строили их предки в этом селе, они сказали: "Не бойтесь, бейте!" - рассказал Путин.

7 августа 1999 года, примерно в 5 часов, с территории Чеченской Республики через административную границу Республики Дагестан в Ботлихский район Дагестана, в целях вооруженного захвата власти и создания единого исламского государства Чечни и Дагестана, вторглись вооруженные формирования под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около одной тысячи человек.

8 августа 1999 года начались широкомасштабные действия федеральных сил по ликвидации вторгшихся незаконных вооруженных формирований. В результате происшедших событий убито 90 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, ранения различной степени тяжести получили 290 человек. Тысячи жителей сел, подвергшихся нападению, вынуждено покинули места постоянного проживания.