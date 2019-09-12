04 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
москва могила неизвестного солдата вечный огонь (2013) | Фото: Накануне.ru

Югорчане предложили свои мероприятия к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятии принимают участие 150 человек: представители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Собравшихся поделили на девять групп. У каждой группы были свои задачи, продиктованный общей логикой, повесткой. От активистов требовалось вместе разработать проекты ключевых мероприятий, посвященных годовщине Победы, а после - защитить эти проекты.

Участник Тимур из Нефтеюганского района представил проект "Чемпионат на радиоуправляемых моделях танков: "Танковый форсаж".

"Суть данного проекта заключается в решении нескольких проблем. Проект будет состоять из нескольких этапов. Первый этап приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а именно рассказ детям о уральском добровольческом танковом корпусе. Второй этап данного проекта - будет проходить непосредственно в школах, на базе технических кружков, робототехники, когда дети будут создавать модели танка. И третий этап - уменьшенная копия танкового форсажа, танкового биатлона с прохождением трассы, со стрельбой. Эксклюзив данного проекта в том, что в сражении будут принимать участие как танки современные, так и танки, которые участвовали в Великой Отечественной войне", - сообщил Тимур.

Участница Татьяна и Оксана презентовали проект "Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне". Она предложила сделать реестр захоронений ветеранов.

"Наполнить этот реестр дополнениями тех захоронений, их фотографиями или хотя бы списком. Достаточно много приходит заявок, когда люди хотят знать, где хотя бы захоронен их родной человек", - сообщила она.

Добавим, что на основе предложенных инициатив будет создан комплексный план по приоритетным направлениям на 2020 год. Он будет касаться как проведения культурно-массовых мероприятий, так и организации работ по благоустройству территорий, ремонту памятников павшим в годы войны, организации патриотических акций с участием общественников и волонтеров. Будет определен круг лиц, ответственных за каждое направление.

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Югорчане предложили свои мероприятия к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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Теги: 75-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне, инициативы, предложения



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