Силовики обвинили протестующих в использовании слезоточивого газа в Улан-Удэ

Силовики и активисты разошлись во мнениях относительно обстоятельств разгона акции на площади Советов в Улан-Удэ.

Полиция обвинила протестующих, собравшихся на площади Советов в Улан-Удэ, в использовании слезоточивого газа. Согласно информации, опубликованной на сайте МВД по республике Бурятия, в ночь с 11 на 12 сентября на площади Советов было введено ограничение движения транспорта, автобус с протестующими был припаркован в пешеходной зоне. Полицейские потребовали у находившихся в автобусе покинуть транспортное средство, но те якобы ответили отказом.

По данным МВД, протестующие "оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ". В итоге 17 человек были задержаны, а автобус отбуксирован на штрафстоянку.

На сайте Бурятского рескома КПРФ (партийцы были в числе активистов в автобусе), отмечается, что точка зрения силовиков далеко не бесспорна: "Во-первых, никто не приходил в автобус и не предупреждал покинуть транспортное средство. Во-вторых, дымовая шашка была брошена силовиками, а не самими протестующими. Зачем бы они сами себя начали травить газом? Имеется видеозапись этого момента. Очень странно давать такие комментарии пресс-службе серьёзного ведомства, которые разошлись по всем СМИ и в интернет-пространстве. За подобные вещи должно последовать наказание!"

Telegram-канал "Город для народа" отмечает и странности с ограничением движения на площади Советов: торжества по поводу 80-летия Победы советско-монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол намечены на воскресенье 14 сентября. Таким образом, заблаговременная подготовка к празднеству свелась лишь к перекрытию въезда на парковку бетонными блоками.