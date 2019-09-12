На пост главы Троцка претендуют действующий мэр и чиновник городской администрации

Нового главу Троицка выберут из двух кандидатов. На пост претендуют действующий руководитель муниципалитета и начальник одного из управлений мэрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, по итогам конкурса на пост главы города были отобраны два кандидата: действующий глава Троицка Александр Виноградов и начальник управления по архитектуре и градостроительству мэрии Вадим Герман.

Главу Троицка выберут на заседании городского собрания депутатов 17 сентября.