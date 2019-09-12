Ушаков отказался от любых комментариев по делу "агента ЦРУ" Смоленкова

Помощник президента России Юрий Ушаков отказался от комментариев по теме Олега Смоленкова, которого СМИ назвали предполагаемым информатором ЦРУ в российской власти.

Ушаков не ответил, знаком ли со Смоленковым, передает "Интерфакс". Он добавил, что все комментарии уже были даны ранее.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

По данным телекомпании CNN, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США сообщил, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ.

"Ведомости" писали, что предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.

В частности, он работал в посольстве РФ в США при Юрии Ушакове и аппарате Правительства. А последним местом деятельности Смоленкова, по данным газеты, стала администрация президента, где он был главным советником по внешней политике в аппарате Ушакова, и ему была доступна "весьма чувствительная информация".

В Госдепе США назвали данные об американском шпионе в России "фактически неверными".