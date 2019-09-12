Духовенство Элладской Церкви обнародовало неутешительную для Фанара позицию по украинскому расколу

179 представителей духовенства Элладской Православной Церкви (ЭПЦ) опубликовали открытое письмо к архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму и правящим архиереям с выражением своей позиции по украинскому расколу. Об этом пишет Союз православных журналистов со ссылкой на vimaorthodoxias.gr.

Письмо примечательно тем, что свидетельствует о настроениях в ЭПЦ - наиболее лояльной к экуменическому патриарху Варфоломею, который заявлял, что ЭПЦ будет первой, кто признает украинских раскольников, и довольно скоро.

Духовенство пишет, что на ЭПЦ оказывается большое давление. Оно признает, что Фанар может давать автокефалию, но при соблюдении четких и строгих условий, которые в случае Украины не были соблюдены. Среди них: каноническая УПЦ не просила никакой автокефалии; она канонически принадлежит Московскому Патриархату, а не Фанару; раскольническое духовенство не имеет канонического рукоположения, а около трети из них "рукоположили" сами себя.

"Нигде не было такого прецедента! Мы не можем понять, как без совместного решения всех Поместных Церквей сборище отлученных, анафемствованных, саморукоположенных раскольников без демонстрации покаяния одним актом было восстановлено, образовано в "объединительный собор" и одновременно получило "автокефалию", а канонические епископы, которые составляют канонический Синод, выражающие каноническую Церковь, полностью преданы презрению", - возмущается духовенство ЭПЦ.

Оно отмечает, что многих из раскольников рукополагал "обманщик и уголовный преступник Виктор Чекалин". Также отмечается политический характер действий Варфоломея и его попытка стать "восточным папой".

В целом письмо выдержано в твердом православном духе. Оно выражает надежду на то, что Архиерейский Собор ЭПЦ, намеченный на октябрь, продемонстрирует православное понимание проблемы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно две независимые комиссии ЭПЦ высказались против признания украинских раскольников.