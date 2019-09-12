В Екатеринбурге странные "газовики" едва не взорвали жилой дом

В Екатеринбурге замена шланга на газовой плите едва не закончилась трагедией. Серьезных последствий чудом удалось избежать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Екатеринбурггаза", все случилось ночью 12 сентября в многоквартирном доме на улице Анри Барбюса, 13. Перед этим на подъезде повесили объявление, что некая компания "Свердловскгаз" будет проводить осмотр и замену газового оборудования. Жильцов призывали находиться дома и обеспечить доступ в каждую квартиру.

Затем в одну из них пришли якобы представители компании, потребовали абонентскую книжку и убедили живущую там девушку в необходимости срочной замены крана и шланга, пригрозив отключением газа. В итоге за работу она заплатила около 3 тысяч рублей, а глубокой ночью проснулась - в квартире ощущался сильный запах газа. Оказалось, что он буквально со свистом выходил из установленного шланга. Девушка немедленно вызвала аварийную бригаду по телефону 104.

Специалистам удалось оперативно устранить утечку. Выяснилось, что шланг был установлен с грубейшими нарушениями и газ проходил через множественные трещины.

В АО "Екатеринбурггаз" призвали горожан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В компании добавили, что слесари никогда не придут в дом для установки газового оборудования без вашей заявки.