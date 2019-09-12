04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
алексей рогозин (2013) | Фото: lenta.ru

Сын Дмитрия Рогозина возглавил компанию по строительству инфраструктурного узла в Москве

Бывший вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и экс-гендиректор ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина", сын главы Роскосмоса Алексей Рогозин назначен руководителем компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская". Об этом говорится в сообщении группы "Киевская площадь" Зараха Илиева и Года Нисанова, сообщает РБК.

Алексей Рогозин был депутатом Московской областной думы пятого созыва (2011–2016 годы), в 2016-м стал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. В марте 2017-го Рогозин-младший получил должность в ОАК. В апреле того же месяца он был утвержден гендиректором Авиационного комплекса им. Ильюшина (ПАО "Ил"). Оставил посты в авиастроительной отрасли в апреле 2019 года.

Проект строительства ТПУ "Нагатинская" на Варшавском шоссе предусматривает создание многофункционального транспортного хаба и торгово-офисного комплекса, который должен стать крупнейшим на пути из центра Москвы на юг. Основой ТПУ должен стать многоуровневый транзитный пассажирский комплекс, объединяющий железнодорожную платформу, станцию метро и городской автотранспорт восьми маршрутов.

Кроме того, в структуру транспортного терминала войдут перехватывающая автостоянка, бизнес-центр, торговый комплекс площадью более 50 тыс. кв. м, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр и т.д.

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Сын Дмитрия Рогозина возглавил компанию по строительству инфраструктурного узла в Москве

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Теги: алексей рогозин, тпу нагатинская, строительство, москва, топ-менеджер, назначение



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