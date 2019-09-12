У футболиста "Краснодара" Ари украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Вор похитил коллекцию наручных часов общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей у нападающего ФК "Краснодар" Арикленеса да Силва Феррейры, более известного как Ари.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подозреваемый уже задержан, это ранее судимый местный житель. Он арестован.

По версии следствия, злоумышленник проник в дом игрока через окно. Всего он украл 12 наручных часов, несколько задержанный успел продать, другие спрятал неподалеку от своего дома. Коллекцию футболисту вернули.

Отметим, Ари ранее попал в топ самых высокооплачиваемых игроков российской Премьер-лиги. Ари получает 2 миллиона евро за сезон.

В российских клубах он играет с 2010 года, тогда Ари заключил контракт с московским "Спартаком". Через три года перешел в "Краснодар". В Москву он ненадолго вернулся в 2017-м, поиграв за "Локомотив" на правах аренды.