04 Октября 2020
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Футболист Ари (2019) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Крснодар&quot;

У футболиста "Краснодара" Ари украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Вор похитил коллекцию наручных часов общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей у нападающего ФК "Краснодар" Арикленеса да Силва Феррейры, более известного как Ари.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, подозреваемый уже задержан, это ранее судимый местный житель. Он арестован.

По версии следствия, злоумышленник проник в дом игрока через окно. Всего он украл 12 наручных часов, несколько задержанный успел продать, другие спрятал неподалеку от своего дома. Коллекцию футболисту вернули.

Отметим, Ари ранее попал в топ самых высокооплачиваемых игроков российской Премьер-лиги. Ари получает 2 миллиона евро за сезон.

В российских клубах он играет с 2010 года, тогда Ари заключил контракт с московским "Спартаком". Через три года перешел в "Краснодар". В Москву он ненадолго вернулся в 2017-м, поиграв за "Локомотив" на правах аренды.

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У футболиста "Краснодара" Ари украли коллекцию часов на 23 млн рублей

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Теги: краснодар, ари, часы



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