На Южном Урале суд оставил под арестом бывшего замначальника полиции, обвиняемого в изнасиловании

Челябинский областной суд оставил под арестом до 22 октября бывшего заместителя начальника отдела полиции "Чебаркульский" — начальника следственного отдела Рифа Биктимирова.

Биктимиров обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера и изнасиловании.

Арест обжаловал адвокат обвиняемого. Он настаивал на отмене постановления и освобождении его подзащитного из-под стражи.

"Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 23 августа 2019 года в отношении Рифа Биктимирова, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября 2019 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.