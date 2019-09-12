04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Украина, Сергей Думенко (Епифаний) (2018) | Фото: Reuters

Лидер украинских раскольников предсказал скорую победу над Россией

Лидер раскольнической "единой церкви" Украины Сергей Думенко, он же "митрополит Епифаний", заявил, что нынешний год является историческим как для самих раскольников, так и для Украины.
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Он заверил, что вскоре он будет "праздновать день, когда будет побежден наш агрессор, наш северный сосед", то есть Россия. Думенко произнес привычную политическую речь про "нацию", "незалежность" и т.п.

На днях он призвал государство уничтожать каноническую Церковь и помогать раскольникам, так как они вместе борются против России. Согласно же учению Церкви, он сам не является ни монахом, ни епископом, так как был "рукоположен" и пребывает в расколе.

Напомним, в мае Думенко отказался участвовать в видеообращении религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса, где говорилось о необходимости мира. В конце прошлого года она призвал "вернуть оккупированный Крым".

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Лидер украинских раскольников предсказал скорую победу над Россией

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Теги: Украина, церковь, раскол, Сергей Думенко, Епифаний



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