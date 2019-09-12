Лидер украинских раскольников предсказал скорую победу над Россией

Лидер раскольнической "единой церкви" Украины Сергей Думенко, он же "митрополит Епифаний", заявил, что нынешний год является историческим как для самих раскольников, так и для Украины.

Он заверил, что вскоре он будет "праздновать день, когда будет побежден наш агрессор, наш северный сосед", то есть Россия. Думенко произнес привычную политическую речь про "нацию", "незалежность" и т.п.

На днях он призвал государство уничтожать каноническую Церковь и помогать раскольникам, так как они вместе борются против России. Согласно же учению Церкви, он сам не является ни монахом, ни епископом, так как был "рукоположен" и пребывает в расколе.

Напомним, в мае Думенко отказался участвовать в видеообращении религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса, где говорилось о необходимости мира. В конце прошлого года она призвал "вернуть оккупированный Крым".