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Наука и техника В России
(2004) |

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о начале лунной гонки

Госкорпорация Роскосмос опубликовала ряд рассекреченных документов, которые позволяют восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы. По этому поводу на сайте корпорации появился лонгрид с копиями документов из архивов президента Российской Федерации, АО "ЦНИИмаш", ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева, Кабинета-Музея академика М.В. Келдыша.

Дата публикации выбрана не случайно: "Первым в мире рукотворным объектом, который достиг второй космической скорости, преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца, был аппарат "Луна-1", запущенный 2 января 1959 г. Стартовав 12 сентября 1959 г., "Луна-2" впервые в мире достигла соседнего небесного тела и доставила на его поверхность советский вымпел".

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Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о начале лунной гонки

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Теги: роскосмос, рассекреченные документы, лунная гонка



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