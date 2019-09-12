Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о начале лунной гонки

Госкорпорация Роскосмос опубликовала ряд рассекреченных документов, которые позволяют восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы. По этому поводу на сайте корпорации появился лонгрид с копиями документов из архивов президента Российской Федерации, АО "ЦНИИмаш", ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева, Кабинета-Музея академика М.В. Келдыша.

Дата публикации выбрана не случайно: "Первым в мире рукотворным объектом, который достиг второй космической скорости, преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца, был аппарат "Луна-1", запущенный 2 января 1959 г. Стартовав 12 сентября 1959 г., "Луна-2" впервые в мире достигла соседнего небесного тела и доставила на его поверхность советский вымпел".