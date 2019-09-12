В лидерах - Ямал, в отстающих - Курган и Челябинск: стали известны размеры средних зарплат в уральских регионах

Размер средней заработной платы на Урале составил 49 тыс. 439 руб. Такая цифра получилось исходя из статистики по регионам, которую они сами предоставили в Москву для отчета.

Если брать среднемесячную зарплату отдельно по субъектам УрФО, то в лидерах, как и всегда, остается Ямало-Ненецкий автономный округ - там средняя зарплата составляет 91 тыс. 522 руб. В аутсайдерах тоже как и всегда - Курганская область, там размер средней зарплаты составляет 26 тыс. 510 руб.

На втором месте идет ХМАО-Югра с показателем 66 тыс. 955 руб. На третьем - Тюменская область, там средняя зарплата составила 43 тыс. 691 руб.

Следом идет Свердловская область - там этот показатель равен 36 тыс. 193 руб., на предпоследнем месте - Челябинская область. Там размер средней зарплаты составляет 31 тыс. 767 руб.