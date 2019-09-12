Макаров способствовал победе оппозиции в ключевых округах Санкт-Петербурга

Стало известно, что спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров поспособствовал прохождению на муниципальных выборах кандидатов от оппозиции. Некоторые неназванные источники, близкие к Мариинскому дворцу, считают, что Макаров, возможно, способствовал организации массовых фальсификаций на избирательных участках в Петербурге.

Минувшие муниципальные выборы в Северной столице стали рекордными по количеству вбросов, выборных «каруселей» и подлогом протоколов. С губернаторскими дела обстоят иначе. Зафиксировано всего лишь пять жалоб.

На то, что к фальсификациям может быть причастен Макаров, по мнению некоторых экспертов, указывает география избирательных участков. Наибольшее количество нарушений произошло именно во Фрунзенском и Центральном районах, которые негласно «контролирует» спикер.

В нескольких районах Петербурга кандидаты от партии «Единая Россия» не прошли на выборах, победу одержали оппозиционеры. Итоги выборов Макаров называет «уверенной победой». При этом его противники намерены оспорить результаты голосования.

Существует предположение, что Макаров не хотел, чтобы узнали о его помощи оппозиционным кандидатам. Поэтому в последний момент решил переиграть результаты. В конечном итоге, все это вылилось в фальсификации. Не исключено, что петербургская избирательная комиссия объявит о перевыборах на нескольких участках в связи с массовыми нарушениями.

А пока Макаров занят своими протеже, депутат Борис Вишневский развязал конфликт в дружественных спикеру СМИ. Репутиционную тень на Макарова также может бросить и его связь с так называемым ФБК. Известно, например, что протеже Макарова депутат Максим Резник неоднократно ездил в штаб фонда.

Напомним, 8 сентября в Санкт-Петербурге прошел единый день голосования. Губернатором Северной столицы был избран Александр Беглов. Он набрал 64% голосов. Итоги муниципальных выборов еще не оглашены.