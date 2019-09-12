04 Октября 2020
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Общество Курганская область
концерт в честь Дня города (2019) | Фото:Накануне.RU

Шумков поручил проводить как можно больше культурно-массовых мероприятий в Зауралье для борьбы с пьянством и наркоманией

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил управлению культуры региона проводить как можно больше культурно-массовых мероприятий и концертов, которые повышают культурный уровень граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Шумков на заседании правительства, в этой сфере нужно следить за качеством.

"У нас большое количество культурных мероприятий. На этом фоне большое количество наркоманов и лиц, употребляющих алкогольные напитки", - отметил глава области.

По его словам, повышение культуры общества заключается не в количестве мероприятий, а в их качестве. Он привел пример фестиваля "Русское поле" и концерта звезды мировой оперы Дмитрия Корчака.

"Меня приятно удивило - среди курганцев, с которыми я разговаривал, практически отсутствовали выпившие люди. Необходимо повышать охват населения такими мероприятиями", - обратился Шумков к начальнику управления культуры региона Владимиру Бабину.

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Шумков поручил проводить как можно больше культурно-массовых мероприятий в Зауралье для борьбы с пьянством и наркоманией

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Теги: Вадим Шумков, Владимир Бабин, наркоманы, пьянство, культурно-массовые мероприятия, концерты, Курган



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