04 Октября 2020
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Абульфас Гараев на встрече с министром культуры Свердловской области Светланы Учайкиной (2019) | Фото: Информационный портал Свердловской области

В Азербайджане изучат опыт Свердловской области по созданию виртуальных концертных залов филармонии

Министерство культуры Азербайджана изучит опыт Среднего Урала по созданию виртуальных концертных залов Свердловской филармонии, а также проработает вопрос организации в Екатеринбурге Дней азербайджанского кино и проведения культурных обменов.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, речь об этом шла на рабочей встрече главы Минкультуры республики Абульфаса Гараева и министра культуры региона Светланы Учайкиной. Переговоры прошли в рамках визита делегации во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в Баку.

В ходе рабочей встречи в министерстве культуры Азербайджана Учайкина презентовала несколько проектов Свердловской области: речь шла о воплощении в жизнь идей и инициатив Свердловской государственной академической филармонии - фестивалей, популяризирующих классическую музыку, в числе которых особое место занимают "Безумные дни", практику работы со слабослышащими детьми, а также развитие сети виртуальных концертных залов.

"Таких залов в Свердловской области порядка 70 сегодня. В населенных пунктах на площадках домов культуры, библиотек или школ искусств создаются технические условия для трансляции в режиме реального времени концертов, идущих в филармонии", - рассказала Светлана Учайкина.

Светлана Учайкина на встрече с главой Минкультуры Республики Азербайджан Абульфасом Гараевым(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

Абульфас Гараев заинтересовался этим опытом и выразил готовность изучить его, чтобы реализовать на территории Азербайджана. Кроме того, глава министерства назвал перспективными осуществление культурных обменов: и коллективами в рамках различных фестивалей, и специалистами, и студентами.

Также участники встречи договорились о совместном развитии музейного и библиотечного дела. Одной из инициатив, озвученных министром, стала организация в Екатеринбурге фестиваля "Дни азербайджанского кино", он выразил готовность подобрать семь фильмов, которые были бы интересны уральскому зрителю. Светлана Учайкина поддержала это намерение и рассказала министру о потенциале Свердловской области, связанном с открытием уникального конгресс-холла "Екатеринбург-ЭКСПО", первыми артистами на сцене которого стали народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Напомним, в эти дни глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и делегация региона находятся с рабочим визитом в Баку. В программе поездки - участие в ряде встреч и переговоров с официальными лицами и деловым кругами Азербайджанской республики.

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В Азербайджане изучат опыт Свердловской области по созданию виртуальных концертных залов филармонии

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Теги: филармония, опыт, Азербайджан, Учайкина



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