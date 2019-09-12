04 Октября 2020
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Уральские авиалинии Airbus A320neo ангар (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" перевезли с начала года почти 6,5 миллиона пассажиров

"Уральские авиалинии" по итогам восьми месяцев 2019 года перевезли 6,4 млн пассажиров (+6% к аналогичным показателям 2018 года). Из них на внутренних линия – 3,1 млн. Всего выполнено более 42,1 тыс. рейсов (+2%). Пассажирооборот вырос на 8% и составил 15 492 636 тыс. пасс. км.

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В августе этого года компания перевезла 1 млн пассажиров (+2%).

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Новый Airbus A320neo

В августе парк "Уральских авиалиний" пополнился новыми машинами – с завода приехали три Airbus A320neo. Они, в частности, позволяют перевозчику открыть протяженные рейсы, например, прямой рейс из Екатеринбурга во Владивосток. Но есть и потери: аварийно севший в подмосковном поле Airbus A321 пришлось разрезать на части и утилизировать. Самолет находился в лизинге и был застрахован.

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"Уральские авиалинии" перевезли с начала года почти 6,5 миллиона пассажиров

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Теги: уральские авиалинии, пассажиропоток, новые самолеты



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