Технический директор ТМК рассказал о применяемых в компании практиках ограничения промышленного воздействия на окружающую среду

С 10 по 11 сентября прошёл 2-й конгресс Ассоциации предприятий чёрной металлургии "Русская Сталь" "Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность на горно-металлургических мероприятиях". Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК) приняла участие в мероприятии, которое состоялось в Старом Осколе.

Технический директор компании Борис Пьянков на одной из сессий рассказал о применяемых в ТМК лучших практиках в сфере ограничения промышленного воздействия на окружающую среду. Так, по его словам, с 2006 по 2018 год на российских заводах компании при масштабной реконструкции сталеплавильного и трубопрокатного производства внедрили современное технологическое оборудование с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Модернизация помогла достичь существенного сокращения выбросов в атмосферный воздух, потребления воды, расхода энергоресурсов. Объём образования отходов уменьшился на 40%, а количество сбрасываемых сточных вод сократилось в два раза.

Пьянков также рассказал и о Дне безопасности в металлургии (Steel Safety Day), в котором ТМК участвует с 2015 года. В рамках мероприятий сотрудники предприятий компании оценивают риски безопасности на своих рабочих местах и дают предложения по их снижению или устранению.

"ТМК заслуженно обладает репутацией одной из ведущих компаний мирового трубного бизнеса, отличающейся современным, позитивным и ответственным подходом к увеличению производственных и финансовых показателей эффективности", - цитирует слова Пьянкова пресс-служба ТМК.

При этом, по его словам, компания также активно инвестирует в человеческий капитал, безопасность производственных процессов для работников, защиту окружающей среды и развитие социальных программ.