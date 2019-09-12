Владельцев криптовалют предлагают лишить анонимности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов.

Данные активы смогут использоваться в качестве взыскания в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения.

Факт принадлежности виртуального актива будет устанавливаться посредством вынесения судебного решения. После этого владелец активов должен будет передать пароли от электронных кошельков.

За сокрытие цифровых активов предлагается ввести уголовную ответственность, сообщает ТАСС.

В апреле сообщалось, что блокчейн, криптовалюты и ряд других инноваций, которые пока не разрешены законодательством, будут тестироваться на легальной основе в Москве, Калининградской и Калужских областях, и в Пермском крае.

Эксперимент позволит ускорить вывод новых технологий на российский рынок. В Минфине не исключали, что цифровые финансовые активы в будущем могут появиться на российском валютном рынке в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли.