Челябинские предприниматели предлагают создать комитет по оздоровлению промышленных предприятий

На базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты могут создать комитет оздоровления промышленных предприятий. С такой инициативой выступили юристы и предприниматели региона.

В регионе ряд значимых для страны предприятий сегодня находятся на разных стадиях банкротства. В частности, речь идет о Златоустовком часовом заводе, Челябинском заводе железобетонных изделий №1 и проекте "Утиные фермы". В 2016 году закончилась процедура банкротства АО "Ашинский химический завод".

"Если мы посмотрим статистику по банкротствам в России, порядка 95% - это конкурсное производство: увольнение персонала, закрытие предприятия и распродажа активов компании. И это касается всех предприятий, в том числе промышленных. А наш край – это промышленность. И именно отсюда должна исходить инициатива, которая позволит сберечь российское производство", - считает управляющий консалтинговой компании "Лигал Эксперт" Ольга Попова.

Эксперты отмечают, что действующий в настоящий момент закон о банкротстве в большей степени – прокредиторский, и прописанные в нем реабилитационные процедуры предприятий фактически не работают.

"Тенденция по России – давайте убьем должников, они "плохие". При этом должники "плохие" по умолчанию, других нет. Между тем, если мы посмотрим, что реально происходит в делах о банкротстве, то увидим, что "балом правят" полностью кредиторы, и суд не в силах им противостоять", - подчеркнула Ольга Попова.

При этом, считают эксперты, кредиторам не интересны реабилитационные процедуры, им проще продать имущество должника и вернуть свои деньги, чем поддерживать план реструктуризации и годами ждать выплат. В качестве примера они приводят проект "Утиные фермы", который сейчас находится на завершающей стадии банкротства.

"Им, действительно, нужны были оздоровительные процедуры. Руководство "Утиные фермы" просили рассрочку долга, субсидии… Работающая процедура оздоровления обязала бы банк прекратить начисление процентов, предоставила бы рассрочку выплат долга, к примеру, на пять лет, и компания могла бы восстановиться", - рассказал адвокат адвокатского бюро "ЛЕ-АРМ" Евгений Чуркин.

Другая проблема – убытки, причиненные должнику неправомерными действиями кредиторов.

В ноябре 2017 года началась процедура банкротства на Златоустовском часовом заводе, который не получил ряд заказов. Ситуацию удалось стабилизировать и предприятие постепенно рассчитывается по долгам.

Представитель общества "Златоустовский часовой завод" пояснила, что существует нестыковка налогового законодательства и закона о банкротстве: налоговый кодекс позволяет давать рассрочку/отсрочку по налогам на год, с разрешения Правительства РФ – на три года, поэтому, даже если кредиторы согласны, суду крайне сложно принять на себя ответственность, утвердить мировое соглашение на три года и больше.

Неоднозначная ситуация и в отношении общества "Челябинский завод железобетонных изделий №1". Руководитель предприятия стремится сохранить предприятие, которое единственное в России может быстро возводить по европейским технологиям производственные здания, спортивные, мостовые сооружения и автомобильные эстакады для высокоскоростных магистралей от начала до завершения. У завода есть серьезные заказчики, но, по словам эксперта, предприятию могут просто не дать выйти из банкротства.

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате готовы рассмотреть инициативу предпринимателей.

"Мы помним, что закон о банкротстве граждан принимали 17 лет. Не хотелось бы проходить такой же путь с оздоровлением предприятий, развивая китайскую экономику. Понятно, что законы не могут быть абсолютно совершенны и регулировать абсолютно все ситуации. У суда, кроме буквального толкования закона есть еще и принципы законодательного регулирования процедур банкротства исходя из преследуемых целей. И это актуально в случае введения реабилитационных процедур вообще, а в отношении промышленных предприятий особенно. Если будет такая практика, и Верховный Суд РФ будет способствовать ее формированию, изменения в закон появятся быстрее", - считает юрист Ольга Попова.

Такой подход, по ее мнению, позволит выиграть не только кредиторам, но и должникам.

"Сейчас должники идут в банкротство только тогда, когда все активы уже выведены. Собственник понимает, чем ему грозит процедура: загонят в конкурсное, против него лично возбудят субсидиарную ответственность, отберут последнее. Он это последнее пытается, по возможности, скрыть. При реально работающей процедуре, должник будет понимать, что перспективы сохранить бизнес есть, и будет действовать иначе", - подчеркнул адвокат Евгений Чуркин.

Он считает, что в перспективе необходимо заменить обязательную в банкротстве процедуру наблюдения на финансовое оздоровление, запретить должнику в этот период все сделки с отчуждением активов, приостановить начисление штрафных санкций и ввести план реструктуризации.

Кроме того, проблемным предприятиям необходима поддержка региональных властей. Действующее законодательство позволяет им участвовать в банкротных делах, высказывая свое мнение.