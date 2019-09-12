На Южном Урале осудили наркодилеров, которые маскировали "дурь" в пачках из-под сигарет

На Южном Урале двум жителям Верхнего Уфалея суд назначил 14 и 15 лет в колонии особого режима за сбыт наркотиков.

Их задержали еще в июле 2017 года при попытке сбыта наркотического средства и сильнодействующих веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчины маскировали наркотики в пачках из-под сигарет.

Всего у них было изъято около 15 г героина и более 2 г карфентанила.