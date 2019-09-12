Популярные специальности - IT и строительство. В уральских вузах завершилась приемная кампания

В Свердловской области приемная кампания прошла спокойно. Одним из показателей стало то, что в министерство образования поступило меньше обращений, чем в прошлом году. При этом цена на внебюджетное обучение в высшей школе растет лишь на уровень инфляции. Об этих и других итогах поступления представители ведущих уральских вузов рассказали на пресс-конференции журналистам, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин отметил, что в регионе работает 122 средне-специальных учебных заведения.

"Бюджетный прием в них увеличился: всего в ССУЗы принято 20,5 тыс., в ВУЗы – 32,7 тыс. студентов, это и бюджет, и "с возмещением затрат". В целом, приемная кампания прошла организованно. Меньше было обращений в министерство образования. Всего в прошлом учебном году 18 тыс. школьников закончили 11 классы, 42 тыс. – девятые. Колледжи становятся популярны", - сказал он.

По словам заместителя проректора по учебной работе УрФУ Елены Авраменко, на первый курс принято 9 тыс. 550 студентов, в университете ожидают большой приток иностранцев.

"6 тыс. 184 студента за счет федерального бюджета. 138 человек зачислены без вступительных экзаменов, 97 из них – победители различных олимпиад. 3 тыс.366 человек будут учиться платно. Весомая доля – первокурсники из ближнего зарубежья (534 человека, большинство – из Казахстана), дальнее – 250. В УрФУ учатся студенты из 80 стран. Ежегодный прирост из регионов страны. Мурманск, Краснодарский край, в целом, 68% - Екатеринбург и область",- сказала Авраменко.

Средний балл по университету – 77,4, рост по сравнению с прошлым годом составил два пункта.

"На целевое обучение приняты 256 человек. Наиболее востребованы среди первокурсников специальности в сферах IT (более 500 человек), строительства (731 человек), это связано с развитием самой отрасли, математики, менеджмента, экономики. По строительству зачислен 731 человек. По специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности", где впервые не было бюджетных мест, поступили более 60 человек, впервые зачисляли без бюджета. Рассчитываем на больший прием в магистратуру", - сказала она.

Ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк сообщила, что вуз "готовит штучных специалистов".

"Бюджетных мест – 20, из них 16 – на очную форму, четверо – на очно-заочное. Конкурс на бюджет был 30 человек на место. Всего набрали 120 человек. География – Башкирия, Удмуртия, ХМАО, Свердловская область, Прикамье. Таланты находят себе дорогу. Самая востребованная специальность – актерское мастерство, в основном, девушки. На следующий год планируем первый набор, пока лишь по контракту, на направление "Художественное оформление спектакля"", - сказала Глуханюк.

По ее словам, поступать приезжали абитуриенты, которые живут в настолько маленьких поселениях, что там даже нет названий улиц.

Проректор по научной работе УрГЭУ Елена Дворядкина сообщила, что всего в вуз поступили 4,3 тыс. студентов. Большая часть – бакалавриат (3,5 тыс. человек), магистратуру выбрали 349 человек.

"Аспиранты могут быть только платными. Отмечаем расширение географии: к нам поступили аспиранты из Китая, Сирии, ДНР. Есть у нас программа среднего образования, в колледж зачислены 426 человек. Всего по всем формам обучения у нас 478 бюджетных мест, перед этим учебным годом произошло их перераспределение в сторону инженерных и IT-специальностей. Вырос до 65 средний балл ЕГЭ, в прошлом году он составлял 62,1", - сказала она.

Самыми популярными специальностями у абитуриентов были "Прикладная информатика", "Информатика и вычислительная техника", "Математическое обеспечение администрирования информационных систем", а также "Технологические машины и оборудование". Открыт новый профиль "Инжиниринг технического оборудования".

Проректор по образовательной деятельности УрГПУ Маргарита Кусова сообщила, что на первый курс бакалавриата поступили 1,4 тыс. человек, магистратуры – 400, аспирантуру – 28, 11 из них – китайцы.

"Меняется география – в этом году поступили абитуриенты из 10 государств, в том числе Вьетнама и Намибии. Регионы России – Ямал, север нашей области, Челябинская область и Пермский край. Меньше бюджетных мест стало в магистратуре (- 69 мест), но больше - в бакалавриате (+ 51 место)", - сказала она.

Ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева отметила, что вуз набирает абитуриентов, ориентируясь на нацпроект "Здравоохранение", чтобы ликвидировать дефицит кадров.

"В этом году на первый курс приняты 1,2 человек. В среднем, конкурс – девять человек место, на бюджет конкурс был больше. Требования высокие. 40% - "целевики"", - сказала она.

Проректор по учебной работе УрГАУ Михаил Носырев рассказал, что на первый курс приняты 1,5 тыс. студентов.

"1,2 тыс. человек приняты в высшую школу, 300 – в среднюю. Бюджетное задание остается, немного выросло по магистратуре. Традиционно, все специальности стали востребованы, это связано с политикой государства: сельское хозяйство по наполняемости бюджета – на втором месте после "оборонки"",- сказал он.

На вопрос Накануне.RU о том, как изменилась цена внебюджетного обучения, представители вузов отметили, что сумма корректировалась лишь на уровне инфляции.

"У нас выросла цена первого года обучения. В прошлом году она составляла 200 тыс. руб., в этом стала больше – 250 тыс. руб.", - отметила Анна Глуханюк.