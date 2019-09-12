Популярные специальности - IT и строительство. В уральских вузах завершилась приемная кампания

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    stefanel платья вот

Образование Свердловская область
Марина Уфимцева, Елена Дворядкина, Елена Авраменко, Михаил Корягин, Анна Глуханюк, Маргарита Кусова (2019) | Фото: Накануне.RU

Популярные специальности - IT и строительство. В уральских вузах завершилась приемная кампания

В Свердловской области приемная кампания прошла спокойно. Одним из показателей стало то, что в министерство образования поступило меньше обращений, чем в прошлом году. При этом цена на внебюджетное обучение в высшей школе растет лишь на уровень инфляции. Об этих и других итогах поступления представители ведущих уральских вузов рассказали на пресс-конференции журналистам, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин отметил, что в регионе работает 122 средне-специальных учебных заведения.

"Бюджетный прием в них увеличился: всего в ССУЗы принято 20,5 тыс., в ВУЗы – 32,7 тыс. студентов, это и бюджет, и "с возмещением затрат". В целом, приемная кампания прошла организованно. Меньше было обращений в министерство образования. Всего в прошлом учебном году 18 тыс. школьников закончили 11 классы, 42 тыс. – девятые. Колледжи становятся популярны", - сказал он.

Михаил Корягин(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам заместителя проректора по учебной работе УрФУ Елены Авраменко, на первый курс принято 9 тыс. 550 студентов, в университете ожидают большой приток иностранцев.

"6 тыс. 184 студента за счет федерального бюджета. 138 человек зачислены без вступительных экзаменов, 97 из них – победители различных олимпиад. 3 тыс.366 человек будут учиться платно. Весомая доля – первокурсники из ближнего зарубежья (534 человека, большинство – из Казахстана), дальнее – 250. В УрФУ учатся студенты из 80 стран. Ежегодный прирост из регионов страны. Мурманск, Краснодарский край, в целом, 68% - Екатеринбург и область",- сказала Авраменко.

Средний балл по университету – 77,4, рост по сравнению с прошлым годом составил два пункта.

Елена Авраменко(2019)|Фото: Накануне.RU

"На целевое обучение приняты 256 человек. Наиболее востребованы среди первокурсников специальности в сферах IT (более 500 человек), строительства (731 человек), это связано с развитием самой отрасли, математики, менеджмента, экономики. По строительству зачислен 731 человек. По специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности", где впервые не было бюджетных мест, поступили более 60 человек, впервые зачисляли без бюджета. Рассчитываем на больший прием в магистратуру", - сказала она.

Ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк сообщила, что вуз "готовит штучных специалистов".

"Бюджетных мест – 20, из них 16 – на очную форму, четверо – на очно-заочное. Конкурс на бюджет был 30 человек на место. Всего набрали 120 человек. География – Башкирия, Удмуртия, ХМАО, Свердловская область, Прикамье. Таланты находят себе дорогу. Самая востребованная специальность – актерское мастерство, в основном, девушки. На следующий год планируем первый набор, пока лишь по контракту, на направление "Художественное оформление спектакля"", - сказала Глуханюк.

Анна Глуханюк(2019)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, поступать приезжали абитуриенты, которые живут в настолько маленьких поселениях, что там даже нет названий улиц.

Проректор по научной работе УрГЭУ Елена Дворядкина сообщила, что всего в вуз поступили 4,3 тыс. студентов. Большая часть – бакалавриат (3,5 тыс. человек), магистратуру выбрали 349 человек.

"Аспиранты могут быть только платными. Отмечаем расширение географии: к нам поступили аспиранты из Китая, Сирии, ДНР. Есть у нас программа среднего образования, в колледж зачислены 426 человек. Всего по всем формам обучения у нас 478 бюджетных мест, перед этим учебным годом произошло их перераспределение в сторону инженерных и IT-специальностей. Вырос до 65 средний балл ЕГЭ, в прошлом году он составлял 62,1", - сказала она.

Елена Дворядкина(2019)|Фото: Накануне.RU

Самыми популярными специальностями у абитуриентов были "Прикладная информатика", "Информатика и вычислительная техника", "Математическое обеспечение администрирования информационных систем", а также "Технологические машины и оборудование". Открыт новый профиль "Инжиниринг технического оборудования".

Проректор по образовательной деятельности УрГПУ Маргарита Кусова сообщила, что на первый курс бакалавриата поступили 1,4 тыс. человек, магистратуры – 400, аспирантуру – 28, 11 из них – китайцы.

"Меняется география – в этом году поступили абитуриенты из 10 государств, в том числе Вьетнама и Намибии. Регионы России – Ямал, север нашей области, Челябинская область и Пермский край. Меньше бюджетных мест стало в магистратуре (- 69 мест), но больше - в бакалавриате (+ 51 место)", - сказала она.

Маргарита Кусова(2019)|Фото: Накануне.RU

Ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева отметила, что вуз набирает абитуриентов, ориентируясь на нацпроект "Здравоохранение", чтобы ликвидировать дефицит кадров.

"В этом году на первый курс приняты 1,2 человек. В среднем, конкурс – девять человек место, на бюджет конкурс был больше. Требования высокие. 40% - "целевики"", - сказала она.

Марина Уфимцева(2019)|Фото: Накануне.RU

Проректор по учебной работе УрГАУ Михаил Носырев рассказал, что на первый курс приняты 1,5 тыс. студентов.

"1,2 тыс. человек приняты в высшую школу, 300 – в среднюю. Бюджетное задание остается, немного выросло по магистратуре. Традиционно, все специальности стали востребованы, это связано с политикой государства: сельское хозяйство по наполняемости бюджета – на втором месте после "оборонки"",- сказал он.

Михаил Носырев(2019)|Фото: Накануне.RU

На вопрос Накануне.RU о том, как изменилась цена внебюджетного обучения, представители вузов отметили, что сумма корректировалась лишь на уровне инфляции.

"У нас выросла цена первого года обучения. В прошлом году она составляла 200 тыс. руб., в этом стала больше – 250 тыс. руб.", - отметила Анна Глуханюк.

Марина Уфимцева, Елена Дворядкина, Елена Авраменко, Михаил Корягин, Анна Глуханюк, Маргарита Кусова(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Популярные специальности - IT и строительство. В уральских вузах завершилась приемная кампания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УрФУ, УГМУ, УрГЭУ, УрГПУ, ЕГТИ, УрГАУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети