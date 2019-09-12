04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

В "Слуге народа" недовольство: депутатов хотят лишать мандата за выход из фракции

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, избранный по одномандатному округу, заявил, что руководство фракции пытается протащить норму о праве фракций лишать своих членов мандата, если они захотят выйти из фракции. Об этом он сообщил в Facebook.
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В Раду был внесен законопроект, который фактически запрещает выходить из фракции под страхом лишения депутатского мандата даже для мажоритарщиков. Дубинский заявил, что мажоритарщики очень недовольны этим и требуют убрать такую норму. Но она неожиданно появилась и в другом законопроекте, которую он обнаружил случайно.

"Я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвет фракцию изнутри", - сказал Дубинский.

Но он также считает это положительным моментом, так как стимулирует полностью читать все законопроекты.

Недовольство выразил и другой депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Он нецензурно заявил, что это попытка обмануть мажоритарщиков собственной фракции и "нет лучшего способа развалить фракцию, чем вот это все".

Сегодня стало известно, что законопроект об "императивном мандате" снят с рассмотрения.

Это случай показывает то, о чем говорил украинский политолог Вадим Карасев: президенту Владимиру Зеленскому нужны рычаги, чтобы держать под контролем огромную фракцию. Напомним, скоро в Раде заработает система контроля за депутатами для "правильного" голосования.

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В "Слуге народа" недовольство: депутатов хотят лишать мандата за выход из фракции

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Теги: Украина, депутат, мандат



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