Новым гендиректором S7 Airlines стал глава авиакомпании "Глобус" Вадим Клебанов

Глава авиакомпании "Глобус" Вадим Клебанов занял пост генерального директора S7 Airlines.

Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда, с 1998 года – пилотом Ту-204 в авиакомпании "Сибирь". С 2000 года занимал различные должности в ОАО "Авиакомпания "Сибирь" – от заместителя директора летной службы, начальника летно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.

Под руководством Вадима Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус". Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.