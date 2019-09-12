Дима Билан подарит самарской детской больнице медицинское оборудование

Певец Дима Билан после его скандального выступления на Дне города в Самаре подарит Самарской областной детской больнице два монитора пациента, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Напомним, скандал разразился в минувшие выходные. Зрители, пришедшие в День города на концерт, были возмущены: Билан забывал слова, вел себя на сцене неадекватно, совершал странные движения тазом. В сети даже создали петицию с требованием к певцу извиниться. Спустя какое-то время Дима извинился, признав, что перед выступлением выпил коньяк. Правда, некоторые пользователи считают, что "допинг" был другого рода, и опьянение было не алкогольным. Билан обещал выступить с хорошим звуком и адекватным поведением в качестве извинения перед горожанами.