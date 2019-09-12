04 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Средний возраст россиян увеличился за последние 10 лет

На 1 января 2018 года средний возраст жителя России, по данным Росстата, составил 40,02 года.

За 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года. За 2009 показатель был 38,8 года, сообщает RT.

Самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики - 28,68 года. Самый возрастной регион - Тамбовская область (43,4).

По словам эксперта, средний возраст 40 лет характерен для большинства развитых стран.

Однако этот возраст будет сдвигаться, на это повлияет низкая рождаемость: 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних.

Ранее Росстат ухудшил прогноз численности населения России. А в первом полугодии текущего года в России ускорилась естественная убыль населения. За январь-июнь число умерших граждан страны превысило число родившихся на 198,8 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 164,1 тыс. человек.

Естественную убыль населения на 67,4% компенсировал миграционный прирост, который вырос с 75,4 тыс. до 134,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также эксперты прогнозируют, что население России будет стареть. Как ожидается, он увеличится до 44 лет. Это может произойти к 2035 году.

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Средний возраст россиян увеличился за последние 10 лет

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Теги: средний возраст, россия, россияне



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